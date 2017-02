Sobre o site

O site Cidades Históricas Brasileiras é uma publicação com conteúdo multimídia sobre importantes patrimônios históricos do Brasil. O projeto existe desde 1995, com grande acervo de textos, fotos, áudio e vídeo que registram locais onde a herança cultural e natural do Brasil se encontra preservada.

Atualmente, o site passa por uma reforma gráfico editorial para a atualização dos seus conteúdos.