As plataformas digitais que disponibilizam edição de foto são um verdadeiro sucesso, pois permitem que o usuário faça alterações de cor, contraste e brilho da imagem.

Também é possível fazer modificações, limpar alguns detalhes e até suavizar as olheiras. A maioria das plataformas é paga e por isso, o usuário fica bastante limitado ao uso.

Se você gosta de editar fotos, mas não quer ter que pagar para isso, separamos para você 5 sites gratuitos com este intuito. Confira a seguir:

1. Fotor

Vamos começar falando do Fotor, que se destaca especialmente por sua praticidade. Isto porque o site possui ferramentas mais simples, com as quais o usuário pode fazer modificações de forma fácil.

Assim como todos os sites que vamos mencionar, o Fotor não precisa ser instalado e você pode optar por diferentes ferramentas já na página inicial. É possível fazer alterações na cor, como também definir um design ou montar uma colagem de fotos.

2. BeFunky

Ainda trazendo a proposta de editores mais fáceis de mexer, temos o BeFunky. Se você está começando a entrar no mundo da edição agora, esse site é uma boa opção.

Você pode abrir as fotos salvas no seu computador e o mais legal, é que fica disponível para o usuário compartilhar as edições no Google Drive. Essa opção facilita que você visualize as imagens no seu celular sem precisar de transferências.

3. iPiccy

Se você prefere um editor mais elaborado, a dica é utilizar o iPiccy. A opção não é mais difícil de ser utilizada, mas pode-se dizer que é mais completa para os usuários que querem caprichar na edição das fotos.

Com o iPiccy, você tem total flexibilidade corte e redirecionamento das fotos. Além disso, quem usa a plataforma tem acesso a filtros e efeitos exclusivos.

4. Pixlr

Quem já edita fotos há algum tempo, talvez já tenha ouvido falar no Pixlr, uma das plataformas de edição mais antigas da rede. Obviamente, o site passou por modificações e utilizá-lo como ferramenta hoje é bem acessível.

As ferramentas de edição ofertadas são mais completas, dando amplitude ao usuário. Mas vale lembrar que quem não costuma trabalhar com os recursos, pode achar o Pixlr um tanto complexo.

5. Photopea

Uma outra opção que é um tanto complexa, mas bastante capacitada para diversos tipos de edição é o Photopea. Seu design foi inspirado no Adobe Photoshop.

Com o Photopea, você consegue acessar filtros e alterações completas da imagem, indo desde a modificação do brilho até a remoção de manchas.