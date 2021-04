A barriga é uma parte que realmente desagrada a maior parte das pessoas e com razões para isto com toda a certeza. Muitas vezes, pessoas relativamente magras possuem uma barriga bem desproporcional para o peso ou estrutura física e isto faz com que grande parte das pessoas não aceite a barriga que possui. Continue lendo este artigo e aprenda os métodos para perder barriga agora mesmo.

Mas como fazer para diminuir a barriga? É possível sem exercício conseguir secar a barriga? Quais são os métodos para perder barriga?

Estas e outras questões ligadas a barriga tentaremos responder neste artigo.

Esqueça totalmente as dietas milagrosas que lhe prometem fazer perder peso e perder gordura abdominal em pouco tempo e sem nenhum sacrifício.

Exercícios Físicos para perder barriga

Queira ou não, exercícios físicos e uma alimentação balanceada e saudável representam o alicerce necessário para perder gordura abdominal que tanto lhe incomoda.Caminhar a passos acelerados: talvez este seja o melhor exercício para conseguir reduzir o seu abdômen, talvez seja até melhor do que correr.

A corrida possibilita uma transpiração maior, ou seja, elimina mais rapidamente líquidos e acarreta perda de peso, mas não necessariamente, a perda da gordura.

A caminhada, por sua vez, faz com que a frequência cardíaca tenha um ritmo mais adequado para a queima da gordura e por esta forma, se deseja realmente perder a barriga, necessita reservar um tempo em sua vida diária, para desenvolver caminhadas, porém em ritmo rápido.

Começar a praticar exercícios é algo muito difícil, parece com as resoluções de ano novo, sempre vai protelando, tentando deixar para amanhã e este amanhã nunca chega.

Decida-se e comece a praticar exercícios agora mesmo para que consiga perder ou pelo menos diminuir a sua barriga.

Além da caminhada a passos acelerados, podemos indicar outros exercícios físicos aeróbicos que pode lhe ajudar:

Os exercícios aeróbicos mais indicados para perder barriga são:

Step;

Jump;

Correr na rua (subida) ou na esteira;

Jogar basquete;

Nadar no estilo peito.

Ficando bem claro, que para conseguir secar a barriga há a necessidade de exercícios físicos e uma boa alimentação.

Com relação aos exercícios, podemos dizer que praticar caminhada em nível acelerado proporciona uma redução da gordura do abdômen mas para potencializar tal redução, necessitamos de uma dieta para perder barriga também.

E como é esta dieta? Já seguiu estes métodos para perder barriga?

Basicamente, deve ser uma alimentação pobre em açúcar, álcool e gordura e rica em frutas, legumes e verduras.

Métodos para perder barriga a jato:

Beber

no mínimo

2 litros de água

Não comer alimentos ricos em carboidratos, tais como arroz, batata, macarrão, pão e bolachas;

Tomar bebida láctea com lacto bacilos vivos por dia, como o Yakult, pois isto facilita o trânsito intestinal, diminuindo a barriga;

Comida com menos sal.

Assista a este vídeo que fornece dicas de exercícios que podem ser praticados na própria casa e que podem ajudar a diminuir a tão indesejada “barriguinha” :