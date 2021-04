Também conhecida como Universidade de Rio Verde, a UNIFACS estará abrindo inscrições em breve para o seu processo seletivo, o chamado vestibular UNIFACS. Para saber mais informações sobre o vestibular UNIFACS, basta apenas continuar nos acompanhando, pois aqui explicaremos detalhadamente como é feita a prova e as formas de inscrições!

Antes de qualquer informação, é de suma importância que você interessado em iniciar seu curso na UNIFACS, saiba mais sobre a universidade. Sendo assim, continue lendo este post!

Sobre e UNIFACS

Fundada em 1973, a Universidade de Rio Verde ou UNIFACS como é mais conhecida, é hoje uma das principais instituições de ensino superior do estado de Goiás.

Com o intuito de formar e qualificar profissionais para o mercado de trabalho, desde a sua criação a UNIFACS já formou milhares de pessoas.

Atualmente, ela se divide em 5 campus. São eles:

Campus Rio Verde;

Campus Caiapônia;

Campus Formosa;

Campus Aparecida de Goiânia;

Campus Goianésia.

A seguir, confira mais informações sobre!

Vestibular UNIFACS

A Universidade de Rio Verde tem como forma de ingresso o vestibular UNIFACS tradicional para os cursos de graduação, onde é realizado duas vezes ao ano!

Um ocorrer entre outubro e dezembro para o início das aulas no próximo ano, e o outro, entre os meses de maio e julho, tendo ingresso no segundo semestre letivo.

Esse processo seletivo é composto por uma prova objetiva + redação. Os candidatos terão um total de 04 (quatro) horas para realizar essa prova.

Será abordada questões das seguintes matérias:

Física;

Química;

Geografia;

Língua Portuguesa;

História;

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol.

Redação: O candidato deverá elaborar uma redação de acordo com o tema proposto pela banca organizadora.

Clique aqui e tenha acesso ao edital do último processo seletivo.

e tenha acesso ao edital do último processo seletivo. Clique aqui e tenha acesso a prova e gabarito do último processo seletivo.

Cursos ofertados no vestibular UNIFACS

São diversos os cursos disponíveis no vestibular, onde os candidatos podem concorrer à uma das vagas ofertadas.

Veja a seguir, a lista com os principais cursos:

Administração

Agronomia

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Design de Interiores

Design Gráfico

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia de Software

Engenharia Mecânica

Farmácia

Fisioterapia

Letras

Matemática

Medicina

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Pedagogia

Psicologia

Secretariado Executivo Bilíngue

Técnico em Enfermagem

Inscrições no vestibular UNIFACS

O processo seletivo da UNIFACS é bastante aguardado por todos aqueles que desejam ingressar em uma universidade renomada do estado, já que essa instituição é considerada uma das principais do estado. Para concorrer a uma vaga, o primeiro passo é realizar a inscrição no portal do aluno da UNIFACS pela internet.

As inscrições para o vestibular UNIFACS acontecerão duas vezes no ano, e serão feitas de forma on-line no próprio site da UNIFACS.

Abaixo, veja como realizar:

Acesse o site → Clicando aqui;

No menu “Processos seletivos” clique no que deseja se inscrever;

Serão apresentados todos os processos.

Se deseja concorrer as vagas dos cursos tradicionais, selecione a opção que mostra “Vestibular Cursos Tradicionais”;

Selecione “Clique aqui para se inscrever”;

Informe seu CPF e clique em “Iniciar inscrição”;

Preencha o formulário com todos os dados solicitados;

Para finalize, clique em “Continuar inscrição”;

Será aberta uma nova janela, onde você deverá imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição;

Imprima e finalize o processo.

Valor da taxa de inscrição:

*Cursos tradicionais: R$140,00;

*Curso de Medicina: R$280,00.

Resultado

O resultado do vestibular UNIFACS será divulgado dias após a realização da prova. A lista de aprovados pode ser verificar aqui neste site.

Entrar em contato