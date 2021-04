A cidade de Aracaju é uma das beneficiadas com os cursos gratuitos do Jovem Aprendiz. Além do mais se você mora no estado de Sergipe, saiba que ainda há mais 11 cidades em todo o estado em que você vir a se inscrever no Jovem Aprendiz 2022.

O Jovem Aprendiz de Aracaju está sob o comando da Seides ou diretamente no site do Jovem Aprendiz CIEE com cursos nas áreas de beleza, trabalhos domésticos, costureiro, auxiliar de confeitaria, cuidador de idosos e muitas outras oportunidades de profissionalização.

Para fazer a inscrição para o Jovem Aprendiz 2022 é muito simples. Basta acessar a página: www.Jovem Aprendiz.mec.gov.br e acessar a área de inscrição e preencher todo o formulário que pede. Coloque o estado de Sergipe e o município de Aracaju. Coloque a instituição e confirme o cadastro. Quando tiver vagas nos cursos disponíveis você será notificado via e-mail.

Sempre é bom frisar que é bom você se dedicar o máximo aos cursos, pois, é uma oportunidade única na sua vida, e o seu futuro poderá estar nesse curso profissionalizante.

A secretaria municipal de assistência social da prefeitura de três lagoas teve nesta última sexta-feira reuniões sobre os cursos de tratorista agrícola e viveiricultor, pactuados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Jovem Aprendiz 2022. Os cursos serão administrados pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) de Mato Grosso do Sul.

A primeira reunião foi na sede do Sindicato Rural de Três Lagoas. Já às 14h, a reunião será no Assentamento do Pontal do Faia. As reuniões têm como objetivo explicar às famílias atendidas pelos CRAS Interlagos, São João, Vila Piloto e Ruth Filgueiras o funcionamento e metodologia dos referidos cursos.

Na última quinta-feira, dia 20, foram abertas as inscrições para cursos gratuitos no programa de acesso ao ensino técnico e emprego, o Jovem Aprendiz na cidade de São Carlos. Os cursos serão administrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e poderão fazer a pré-inscrição pessoas cadastradas no CadÚnico da cidade.

Para se inscrever é preciso ter 16 anos e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade. Menores de idade terão obrigatoriamente trazer responsáveis.