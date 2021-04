Muitas pessoas procuram por informações sobre o PIS de Trabalhador Falecido 2022. Pensando nisso, reunimos aqui neste post as principais informações sobre! Abaixo, confira todos os detalhes referentes ao PIS de Trabalhador Falecido 2022.

PIS Trabalhador Falecido 2022

Sabemos que o PIS 2022 é um benefício destinado aos trabalhadores de iniciativa privada. Através do Programa de Integração Social esses trabalhadores possuem o direito de receber alguns benefícios escritos em lei. Sendo assim, é distribuída quotas proporcionais conforme o salário e tempo de serviço de cada um.

Sabemos que a perda de um ente querido pode trazer um grande desgaste emocional, além de vários gastos relacionados ao funeral.

Ao falecer, a família desse trabalhador que tinha direito ao PIS recebe mais uma vez o valor pago por este benefício.

A seguir, você confere todas as informações sobre o PIS de Trabalhador Falecido 2022!

Requisitos para receber o PIS

Os critérios para ter direito ao PIS de Trabalhador Falecido 2022, é o mesmo dos critérios para recebimento normal. Um dos principais requisitos é ter trabalhado em iniciativa privada.

Além disso, confira:

Ter sido cadastrado no PIS pelo menos cinco anos;

Deve ter recebido uma remuneração mensal de até dois salários mínimo no ano base;

Precisa ter exercido uma atividade remunerada como pessoa jurídica, por 30 dias.

Precisa ter informado seus dados pelo empregador para a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Se o falecido cumpria com todas essas regras mencionadas a cima, você poderá ser autorizado a receber o PIS de Trabalhador Falecido 2022!

Valor do PIS de Trabalhador Falecido 2022

De uns anos para cá o Governo Federal juntamente com a Previdência Social, implantou mudanças em relação ao valor a ser pago pelo Programa de Integração Social.

Para receber o valor total do PIS, que equivale ao salário mínimo do ano vigente, o trabalhador precisa ter trabalhado durante todo o ano com carteira assinada. Ou seja, o valor do PIS de Trabalhador Falecido 2022 é proporcional aos meses trabalhados.

Para entender melhor como funciona essa regra, confira abaixo a tabela tendo o valor do salário mínimo de 2022:

Meses Trabalhados (dias) Valor proporcional do PIS 1 (30 a 44) R$ 80,00 2 (45 a 74) R$ 159,00 3 (75 a 104) R$ 239,00 4 (105 a 134) R$ 318,00 5 (135 a 164) R$ 398,00 6 (165 a 194) R$ 477,00 7 (195 a 224) R$ 557,00 8 (225 a 254) R$ 636,00 9 (255 a 284) R$ 716,00 10 (285 a 314) R$ 795,00 11 (315 a 344) R$ 875,00 12 (345 a 365) R$ 954,00

Como receber o PIS de Trabalhador Falecido?

Em caso de falecimento do trabalhador que tinha direito ao PIS todos os anos, a família poderá receber o valor acumulativo pelos anos de trabalho.

Para isto, um dos familiares precisará seguir as instruções:

Deverá entrar com solicitação judicial para solicitar o alvará;

Ir a uma agência da Caixa Econômica Federal;

Estar com os documentos necessários;

Seguir o calendário do PIS para sacar na data correta;

Preencher formulário da Caixa para garantir o recebimento.

Atenção: O prazo para pagamento do PIS de Trabalhador Falecido 2022 é conforme a data de aniversário do funcionário, assim como acontece no pagamento normalmente.

Documentos necessários para sacar o PIS Trabalhador Falecido

Um dos familiares do falecido, deverá apresentar alguns documentos no momento em que for fazer a solicitação judicial assim como também no saque.

Abaixo, veja quais são eles:

Certidão ou declaração de dependentes que permite receber pensão por morte;

Atestado pela empresa no caso de servidores públicos (PASEP 2022);

Alvará da justiça que demonstre que o mesmo ficou designado de receber o valor do PIS;

Carteira de identidade do trabalhador falecido;

Formal de Partilha, Escritura Pública de Inventário e partilha.

Onde receber o PIS Trabalhador Falecido 2022?

O PIS Trabalhador Falecido 2022 poderá ser sacado nas seguintes agências bancárias:

Canais de autoatendimento da Caixa, por meio do Cartão do Cidadão;

Casas lotéricas;

Correspondente Caixa Aqui;

Agências da Caixa Econômica Federal, por meio do número do PIS e um documento de identificação.

Contato Caixa Econômica

Se caso ainda houverem dúvidas, você poderá entrar em contato com o seguinte número de telefone:

Telefone Caixa: 0800 726 0207, opção 1.

Ou, acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal.