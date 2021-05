Muitos consumidores têm dúvidas se a apreensão por IPVA atrasado é ilegal. Para esclarecer estas questões que podem até garantir indenização para o proprietário. Ou seja, apreensão por IPVA atrasado é ilegal!

Entenda: Apreensão por IPVA atrasado é ilegal

Neste caso o atraso no pagamento do tributo não garante o direito de tomar o bem do consumidor.

A irregularidade no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), não é motivo para apreensão de veículos.

Do ponto de vista de advogados a situação pode ainda garantir uma indenização ao proprietário do veículo.

De qualquer forma é comum no Brasil ocorrer blitz para confiscar e verificar o atraso do IPVA.

De acordo com profissionais a cobrança pelo atraso é correta, mas apreender o veículo é ilegal.

Além disso, desde 2006 não é mais obrigatório o porte de comprovantes de pagamento do IPVA e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

Documentos obrigatórios para condutor

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro somente é obrigatórios dois tipos de documentos, são eles:

Certificado de Licenciamento Anual e Carteira Nacional de Habilitação (ou Permissão para Dirigir).

Deste modo conforme Art. 133 é obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. Já o Art. 159… § 1º é obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo.

Direitos do consumidor com IPVA atrasado

O IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor o estado não pode apreender o veículo para que o proprietário faça o pagamento do imposto.

Inclusive de acordo com a lei não é permitido que o Estado prive o usuário do direito sem ter discutido antes a legalidade da cobrança do imposto.

Neste caso, a prática pode ser considerada abusiva do poder de polícia, pois o ideal é que o recebimento do imposto seja feito como ação de execução fiscal.

Indenização direito do consumidor

A indenização pode ocorrer se acontecer o abuso de autoridade em situações que houve a apreensão do veículo, justamente pelo não pagamento do IPVA.

Conforme artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Mesmo com o IPVA atrasado, seria preciso comprovar os prejuízos que o mesmo sofreu com a apreensão.

Como exemplo recibos de táxi, para profissionais que usam o carro para trabalhar, assim como entregadores.

Diferença entre IPVA e Licenciamento do veículo

Em todo caso o usuário não pode confundir o IPVA com o licenciamento do veículo que é Certificado de Registro e de Licenciamento de Veículo (CRLV).

Este documento permite que o veículo trafegue pelas ruas e estradas, além disso, o seu porte é obrigatório, portanto, se o polícia solicitar é necessário apresentar para evitar multa e perda de pontos na carteira.

Em alguns casos o período do vencimento do imposto e a data de renovação do licenciamento do veículo podem ocorrer em algum período.

Neste tipo de situação é possível estar com o licenciamento em dia e o IPVA atrasado, portanto, ele não pode ser multado e nem ter o carro apreendido.

No geral a apreensão por IPVA atrasado é ilegal, por isto o indicado é estar sempre com a documentação do veículo quitada.

Entretanto, se o mesmo foi apreendido pelo IPVA em atraso é possível acionar o Poder Judiciário para liberar o veículo e ter direito a indenização por danos morais e materiais.

Pagamento do IPVA

O usuário irá receber em casa o aviso de vencimento com as informações sobre o seu veículo. Pelo documento é feita a quitação.

Além disso, pelo Detran do seu estado é possível emitir a segunda via do IPVA e ter outras informações sobre o imposto.

Ao acessar o portal, o pagamento deve ser feito nos seguintes bancos:

Banco do Brasil;

Bradesco;

Caixa Econômica Federal.

Casas Lotéricas;

Itaú;

Santander.

Lembrando que os vencimentos e descontos podem variar de acordo com o estado, até mesmo as opções de pagamento.

No geral o valor é definido pelos estados. Sendo assim, a consulta deve ser feita individualmente conforme a região que você reside.

Para evitar problemas mesmo sabendo que apreensão por IPVA atrasado é ilegal procure manter o pagamento em dia e tenha conhecimento dos seus direitos.