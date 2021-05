Atuante de Norte a Sul do País, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) tem como missão contribuir para a formação e especialização de jovens e adultos para que os mesmos adquiram melhores condições no mercado de trabalho.

Para que isso seja possível a instituição dispõe de unidades de capacitação e de uma equipe especializada para atender as demandas de todas regiões. Se você é do Distrito Federal, confira mais informações sobre o Senac DFe como se inscrever nos cursos disponíveis pela instituição.

Senac DF

Com quase 50 anos de fundação, o Senac DF nasceu em 1967, e desde então já atendeu mais de dois milhões de alunos. O objetivo é oferecer cursos profissionalizantes a toda à população e, por isso, tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social de toda a região e do país como um todo.

O Senac DF disponibiliza cursos que atendem a demanda real e as necessidades do mercado onde está inserido, visando suprir também o anseio das empresas que necessitam de mão de obra qualificada para continuar produzindo. Os cursos são oferecidos para o setor de comércio de bens, serviços e turismo.

Em parceria com o Senac Nacional, o Senac Distrito Federal disponibiliza desde 2005 cursos de graduação aprovados pelo Ministério da Educação e desde o ano de 2008 também oferta diversos cursos de pós-graduação.

As áreas exigem modalidade presencial, mas também podem ser realizadas pelo método de ensino da Educação à Distância. O Senac DF está distribuído através das seguintes unidades: Ações Móveis, Ceilândia, EAD, Faculdade Senac, Gama, Jessé Freire, Sobradinho, Taguatinga, Unidade de Gastronomia e 903 Sul.

Cursos Senac DF

Os cursos Senac DF, poderão ser acessados através do endereço eletrônico www.senacdf.com.br. Eles estão distribuídos nas seguintes modalidades:

Cursos Livres;

Cursos Técnicos;

Gastronomia;

Educação à Distância;

Graduação;

Pós-Graduação.

Os Cursos Livres estão distribuídos nas seguintes áreas:

Ambiente e Saúde;

Gestão e Negócios;

Produção Alimentícia;

Informação e Comunicação;

Produção Cultural e Design;

Turismo,

Hospitalidade e Lazer;

Segurança e Idiomas.

Já os cursos Técnicos são apresentados nas seguintes modalidades:

Análises Clinicas;

Enfermagem;

Contabilidade;

Farmácia;

Informática;

Logística;

Massoterapia;

Nutrição e Dietética;

Secretariado e Segurança do Trabalho.

Na modalidade Gastronomia, os cursos Senai DF que estão à disposição dos interessados, são:

Tortas e Doces;

Auxiliar de Cozinha;

Cozinha Básica;

Cozinheiro;

Bartender;

Confeiteiro;

Garçom;

Massas e Molhos;

Padeiro;

Salgadeiro;

Preparo de Sushi;

Produção de Pães Caseiros;

Artesanais, e Pizzaiolo.

Os demais cursos Senac DF são oferecidos nas seguintes áreas:

Gestão e Negócios;

Arquitetura e Urbanismo;

Comunicação e Artes;

Design;

Desenvolvimento Social;

Educação;

gastronomia;

Eventos e Lazer;

Hotelaria e Turismo;

Saúde e Bem-Estar;

Limpeza;

Conservação e Zeladoria;

Tecnologia da Informação;

Idiomas;

Moda e Meio Ambiente;

Segurança e Saúde no Trabalho.

Inscrição Senac DF

Para realizar sua inscrição Senac DF o interessado poderá acessar o site abaixo, escolher o curso de interesse e preencher a ficha de inscrição informando todos os dados cadastrais solicitados. Além disso, basta cadastrar o E-mail e a senha no site para receber todas as novidades dos cursos Senac Distrito Federal.

Acesse: www.senacdf.com.br.

As inscrições Senac DF também poderão ser realizadas em qualquer unidade da instituição no Distrito Federal, pessoalmente. Para os cursos básicos, o interessado deverá apresentar os documentos abaixo:

RG;

CPF;

Comprovante de escolaridade;

Comprovante re residência;

comprovantes exigidos conforme a idade do aluno.

Para os cursos técnicos, deverão ser apresentados também os seguintes documentos: titulo de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, fotos 3×4 e certificado de alistamento militar. É importante salientar que todos os documentos deverão conter originais e cópia.

Endereço e telefone Senac DF

Todas as informações do Senac Distrito Federal e suas unidades poderão ser acessadas no site www.senacdf.com.br. A sede do Senac DF está localizada na 903 Sul, lote A, SEUPS 703 / 903, na Asa Sul, em Brasília – capital do Distrito Federal. O telefone é o (61) 3217-8821.

Agora que você já sabe todas as informações sobre os cursos gratuitos Senac DF, realize já sua inscrição e garanta sua vaga. Não perca tempo, se possuir alguma dúvida deixe um comentário abaixo. Boa sorte!