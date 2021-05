Cursar uma graduação exige muito do estudante, pois o mesmo precisa se dedicar durante 4 anos ou mais a uma determinada área para poder dominar o básico de sua formação. Considerando as dificuldades de uma graduação, não é difícil imaginar que quem termina o curso espera começar uma carreira promissora.

Infelizmente, nem sempre isso é possível, pois o mercado de trabalho é bastante imprevisível. Por isso, o ideal é que você aposte em cursos com alto índice de empregabilidade.

Não sabe quais são esses cursos? Então leia o texto a seguir e veja algumas formações para você sair da faculdade e já conseguir um emprego:

Administração

Vamos começar falando de um dos cursos com mais estudantes em todo o país: Administração. Por ser bastante procurado, muita gente acaba pensando que Administração não possui um bom índice de empregabilidade. Mas na verdade, o curso permite uma ampla atuação do formando no mercado de trabalho. De acordo com programas como o Site do Educa Mais Brasil, centenas de estudantes se matriculam no curso a cada semestre.

Direito

Uma outra opção para o estudante de uma das escolas parceiras do Educa Mais Brasil que almeja concluir seu curso com um emprego na porta é Direito. Além de ter grandes chances de começar a atuar antes mesmo da conclusão do curso, a graduação em Direito promove diversas oportunidades de crescimento de carreira. Este também é um dos cursos que possuem mais estudantes do país, com um registro de mais de 800 mil estudantes registrados em instituições públicas e privadas.

Estatísticas

Partindo um pouco mais para a área de exatas, teremos o curso de Estatísticas, que também promete bastante para o mercado nos próximos anos.

Essa se classifica igualmente como uma área na qual é possível se construir uma carreira e vale mencionar que proporciona uma remuneração significativa. O profissional de Estatísticas é preparado para lidar com inteligência do mercado, portanto, sua presença é requisitada em diferentes campos.

Marketing

O interessante da área de Marketing é que os profissionais formados podem atuar em diferentes campos do mercado, desde o comércio até a educação. Por isso, quem estiver pensando em cursar uma graduação que possa oferecer trabalho imediato na área, Marketing é uma opção considerável. Mas vale mencionar que é interessante se formar com ênfase em Marketing Digital, que é uma nova tendência do mercado.

Recursos Humanos

Um outro curso que voltou a crescer no mercado nos últimos anos foi o de Recursos Humanos.

O profissional da área é bastante requerido, principalmente por ser essencial na administração e gestão de pessoas de uma mesma empresa, por isso, profissional da área não encontrará grandes dificuldades para começar a atuar.