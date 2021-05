Senai GO → No Senai do estado de Goiás encontramos várias oportunidades para buscarmos a nossa qualificação profissional. Essa instituição é muito elogiada por oferecer uma infraestrutura moderna e profissionais qualificados para passar o conhecimento aos seus alunos. Existem vários cursos sendo ministrados em todas as unidades desse estado.

O Senai Goiás faz parceria com as indústrias da região e consegue oferecer processos seletivos preparatórios para facilitar o ingresso do estudante do mercado de trabalho, de acordo com o ramo em que ele está se profissionalizando. Existem muitas opções de cursos diferentes e com certeza algum deles vai atender os seus objetivos profissionais, confira aqui maiores informações sobre as oportunidades.

As unidades estão espalhadas tanto na capital, como também nas regiões metropolitanas. A disponibilidade de processos de seleção sempre varia de acordo com a unidade que o aluno vai estudar, portanto, é importante filtrar as informações sobre quais estão de acordo.

Senai GO

O Senai GO é responsável por qualificar novos profissionais todo semestre e eles conseguem preencher oportunidades no mercado de trabalho local. Essa instituição faz parceria com as indústrias e consegue ofertar vagas para os alunos que estão buscando a qualificação para poder crescer na vida profissional.

Ao todo temos 450 processos seletivos ministrados nas unidades desse estado e eles são responsáveis por qualificar muitos profissionais todo semestre. Além dos de curta duração, essa unidade também trabalha com cursos Senai GO mais extensos. Vale a pena dar uma analisada nas opções disponíveis.

O processo de matrícula é muito importante e o interessado tem que aguardar a abertura dessa etapa para poder realizar a sua. Procure fazer dentro do prazo para não perder a oportunidade, ter um Senai GO faz a diferença no seu currículo, o que reflete diretamente nas oportunidades para você.

Cursos Senai GO

São muitos os cursos Senai GO e o interessado precisa escolher aquele que atende ao que ele visa atuar na vida profissional. Diante de tantas oportunidades disponíveis, o importante é analisar os ramos, ementas, cargas horárias e até valores dos cursos.

Todos os detalhes são importantes para que você possa estudar. Existem processos seletivos para áreas como:

Assistente Administrativo;

Autocad 2d – Desenho Assistido por Computador;

Autocad Formação Completa;

Assistente de Recursos Humanos;

Autoconhecimento com Utilização da Ferramenta Mbti;

Bolos Caseiros;

Bolos Decorados Básico;

Capacitação em Servomotores – Sew;

Comandos Elétricos;

Comunicação e Feedback;

Confeccionador de Cabedais;

Confeccionador de Calçados;

Confeccionador de Lingerie e Moda Praia;

Confeiteiro;

Controladores Lógicos Programáveis;

Cortador de Tecidos para Confecção de Roupas;

Costureiro;

Costureiro Industrial;

Cozinha Italiana.

No site é possível filtrar de forma separada por cada unidade, a partir daí acaba sendo mais fácil e mais direcionado para todos. Separe um tempo para poder se dedicar aos estudos.

São várias áreas abordadas e os interessados encontram grandes oportunidades de qualificação profissional. A respeito do valor dos cursos Senai GO é necessário ver diretamente com a unidade, porque o preço varia conforme o tipo de curso que você for fazer. O importante é alcançar seus objetivos, isso muda muita coisa na sua vida profissional e também pessoal.

Inscrição Senai GO

Não precisa se preocupar com o processo de inscrição Senai GO, ele é muito simples e pode ocorrer no atendimento presencial ou até mesmo pela internet. Você deve fazer uma análise de qual processo é mais fácil para que você possa realizar a sua inscrição no curso desejado.

Quem optar por fazer este processo no atendimento presencial tem que apresentar a documentação necessária. Leve os seguintes documentos:

Carteira Identidade (original e cópia);

CPF;

Comprovante de endereço atualizado.

Alguns cursos Senai GO vão exigir a apresentação do comprovante de escolaridade, se informe para saber se para o curso que você deseja fazer é necessário apresentar esse documento.

Acesse www.senaigo.com.br.

Endereço e Telefone Senai GO

Os dados de contato abaixo são da unidade em Goiânia, para saber os de outra unidade, indicamos que você entre no site do Senai GO, onde é possível saber todas essas informações:

Endereço: Av. Araguaia, nº 1.544 – Edifício Albano Franco | Casa da Indústria – Vila Nova – CEP 74645-070 – Goiânia-GO.

Telefone: 0800 642 1313;

Agora que você já sabe todas as informações necessárias a respeito da instituição, corra já para realizar a sua inscrição Senai GO e garantir a sua vaga. Em casos de maiores dúvidas, deixe o seu comentário logo abaixo!