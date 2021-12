Qual tamanho do seu esforço para alcançar um objetivo? As notas de corte SISU UFMG 2022 mostram qual a pontuação mínima para conseguir uma vaga na instituição. Quanto mais informações sobre as notas de corte SISU UFMG 2022, mais preparado estará.

Conheça a UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é considerada uma das melhores universidades públicas do país. Criada em 1927, ainda sem o título de instituição federal, a unidade reunia faculdades e escolas de ensino superior.

Somente a partir de 1965 é que recebeu o atual título de Universidade Federal, pelo governo do país. Hoje, oferece cursos de graduação, pós-graduação, ensino fundamental, médio, técnico e para jovens e adultos.

Ao todo são mais de 48 mil alunos da UFMG. E 77 cursos de graduação. Entre os 4 campus: Pampulha, campus da Saúde, Montes Claros e Tiradentes. Com sede em Belo Horizonte.

Para ingresso no ensino superior na universidade é utilizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Sistema de Seleção Unificada (SISU). Poucos cursos pedem prova de habilidades específicas.

O que é a Nota de Corte SISU?

Antes de calcular as nota de corte do SISU 2022 é preciso saber o que este termo significa.

A nota de corte representa uma pontuação mínima a ser conquistada para estar entre os pré-selecionados. Esta nota corresponde à média dos 4 conteúdos mais a redação que são aplicados no ENEM.

Por meio do que foi obtido no exame, os candidatos se inscrevem no SISU 2022 e escolhem, por ordem de preferência, até dois cursos e instituições.

Dependendo do número de vagas e procura por aquele curso é que a nota de corte é definida. Os cursos mais disputados apresentam uma nota de corte maior. Isto porque as vagas vão diminuindo e a busca aumentando.

Normalmente as áreas da saúde, exatas e jurídicas são as mais disputadas. Já que possuem maior evidência no mercado de trabalho.

Cursos Mais Concorridos Notas de Corte SISU UFMG 2022

A própria universidade divulga uma lista com as melhores pontuações dos candidatos no exame. Colocando a nota mínima e máxima. Mas, existe uma política de cotas que divide o número de vagas.

Por isso, para aqueles que por direito usam as cotas a nota costuma ser menor. Enquanto que para a ampla concorrência esta pontuação tende a ser maior.

Neste link oficial está o Resultado SISU 2022 levando em consideração o curso, turno, campus e modalidade de vaga. Na lista a seguir estão os cursos mais concorridos notas de corte SISU UFMG 2022 da ampla concorrência:

Administração: mínimo de 657,7 / máximo de 775,6;

Arquitetura e urbanismo: mínimo de 745,7 / máximo de 787,3;

Biomedicina: mínimo de 734,3 / máximo de 782,20;

Ciências contábeis: mínimo de 706,9 / máximo de 755,8;

Ciências econômicas: mínimo de 742,7 / máximo de 782,4;

Direito: mínimo de 748,6 / máximo de 818,5;

Enfermagem: mínimo de 702,6 / máximo de 766,7;

Engenharia aeroespacial: mínimo de 766,2 / máximo de 822,4;

Engenharia civil: mínimo de 733,0 / máximo de 782,8;

Física: mínimo de 697,5 / máximo de 805,2;

Medicina: mínimo de 792,9 / máximo de 851,5;

Medicina veterinária: mínimo de 726,8 / 776,1.

Simulador Notas de Corte SISU 2022

O site Quero Bolsa, que não possui relações com o Governo Federal, criou o simulador de notas de corte SISU 2022. Por meio do sistema é possível saber quais instituições e programas do governo darão oportunidades com a sua nota do ENEM.

Veja como fazer: