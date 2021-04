O mundo cristão dispõe de muito material de qualidade, mas no que se diz respeito a ser fiel às histórias, por vezes a literatura pode sobrepor os fatos. Mas ainda sim, existem diversos títulos que contam tramas cristãs muito interessantes e com certeza devem estar na prateleira deste público. Você sabe quais são estes títulos? Veja a seguir os 3 melhores livros que contam histórias cristãs e conheça um pouco sobre cada um deles.

A literatura traz muito conhecimento e para quem acha que ela é direcionada para um público exclusivo, se engana. Existem muitos autores cristão que trazem em suas obras experiências de vida e grande ensinamento cristão. Vale a pena conferir quais são!

O Peregrino – John Bunyan

Esta é um obra que não pode deixar de fazer parte da biblioteca de um cristão, isto porque, O Peregrino é uma das maiores obras de ficção do cristianismo. Escrita no século 17, a obra conta a história do Peregrino, que se encontra em uma situação espiritual crítica e está se dirigindo à Cidade Celestial.

A trama retrata a trajetória cristã de forma muito criativa e com ensinamentos profundos que podem ser levados para vida toda. Durante o contexto, podemos contemplar erros e acertos do personagem e comparar com as nossas próprias realidades. Quem tem a oportunidade de ler este livro de John Bunyan, irá adquirir grande conhecimento e verdades espirituais. Vale a pena conferir!

O evangelho maltrapilho – Brennan Manning

O Evangelho Maltrapilho é uma obra de Brennan Manning e está presente na lista de leitura de muitos apreciadores deste tipo de leitura. E é possível afirmar que a fama do livro não é à toa! O Evangelho Maltrapilho tem uma escrita direcionada a pessoas que se encontram em momentos difíceis de sua vidas.

O livro é muito provocante e inspirador, trazendo o poder do amor de Deus e o poder da graça divina. A obra de Brennan Manning tem palavras fortes e promete conforto aos seus leitores.

Perseguidos – O ataque global aos cristãos – Paul Marshall, Lela Gilbert e Nina Shea

Outra obra que vale a pena ser mencionada mas que tem uma proposta um pouco diferente das que já foram mencionadas, é o livro Perseguidos, escrito por vários autores. A trama é resultado de um estudo muito profundo a fim de relatar diversas práticas negativas cometidas contra o povo cristão.

O intuito do livro é despertar o respeito pela crença cristã através do relato de preconceitos, violência e injustiças cometidas com diversos cristãos ao redor do mundo.