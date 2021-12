O Cad Único 2022 tem como objetivo caracterizar as famílias de baixa renda em situação de pobreza ou pobreza extrema. É a porta de entrada para você receber diversos benefícios do Governo Federal. Criado em 2001, o programa vem passando por mudanças e melhorias constantemente. O Cad Único 2022 é uma grande base que contém informações sobre as famílias cadastradas. As principais informações presentes nessa base são: Rendimentos;

Características do domicílio;

Número de membros da família;

Nível de escolaridade dos membros da família;

Despesas (transporte, aluguel, alimentação, saúde, entre outros);

Qualificação profissional e situação no mercado de trabalho.

Assim, conhecendo as condições econômicas dessas famílias, é possível incluí-las em programas de assistência social e redistribuição de renda. Informe-se também a respeito do Simulador de Crédito e Financiamento BNDES!

CAD ÚNICO 2022: VANTAGENS

Quem cadastra sua família no Cad Único 2022 conta com uma série de vantagens. Você se torna mais visível para o governo e pode ser incluído nos seguintes programas sociais:

Programa Bolsa Família e programas remanescentes nele unificados;

Programa Minha Casa, Minha Vida;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais.

A lista completa de programas participantes que utilizam o Cad Único 2022 como base para a seleção de famílias pode ser obtida no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br).

Se preferir, você pode se dirigir até a agência da Caixa mais próxima de você e se informar.

É possível também obter informações sobre os programas participantes através do Canal de Atendimento da Caixa Econômica Federal: 0800 726 0207.

É importante ressaltar que o cadastro no Cadastro Único 2022 não implica na inclusão automática em nenhum desses programas, visto que cada um possui regras e requisitos específicos.

CAD ÚNICO 2022: QUEM PODE PARTICIPAR

O Cad Único 2022 aceita em seu cadastro famílias consideras pobres ou muito pobres. Para ser considerada de baixa renda, uma família precisa:

Ganhar até meio salário mínimo por pessoa; ou

Ganhar até três salários mínimos de renda mensal total.

Se sua família preenche um desses requisitos, ela pode integrar o Cad Único 2022, tornando-se disponível para o Governo Federal inclui-la em seus programas sociais.

CAD ÚNICO 2022: INSCRIÇÕES

As inscrições no Cad Único 2022 são realizadas no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de cada município. A coordenação do Cad Único 2022 é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Você consegue visualizar todos os CRAS de seu município através de um mapa disponibilizado pelo MDS.

Para localizar as unidades, siga o passo a passo abaixo.

PASSO 1

Acesse o endereço http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/Mops/.

PASSO 2

Localize seu estado no mapa e clique nele. No exemplo abaixo, vamos clicar em São Paulo.

PASSO 3

Em seguida, selecione o seu município.

PASSO 4

Na página que se abrir, clique na opção “Unidades Públicas da Rede de Proteção Social Básica (CRAS)”.

Pronto! Você já conseguirá visualizar todas as unidades de CRAS localizadas em seu município.

Alguns municípios trabalham somente com agendamentos para inclusão de famílias no Cad Único 2022, portanto, antes de comparecer a uma das unidades, entre em contato por telefone para se informar se o cadastro poderá ser feito.