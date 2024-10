Os cursos técnicos têm sido uma grande promessa nos últimos anos e por isso, o Governo continuou a investir em políticas educacionais que proporcionassem bolsas gratuitas. Estamos falando os programas sociais que oferecem cursos técnico nas mais variadas áreas do mercado e se você está pensando em começar a estudar através desse recurso, veja a seguir as oportunidades que você pode acessar:

Antes de começar a falar dos programas disponíveis, é importante enfatizar que em alguns casos, as próprias instituições lançam bolsas gratuitas para os estudantes.

Um bom exemplo dessa proposta é o SENAC cursos gratuitos 2025, que estará ofertando diversas vagas para as unidades de cada estado do país.

Mas mesmo quando é possível utilizar esse recurso, o maior número de vagas ainda se concentra nos programas sociais que oferecem vagas para curso técnico. Confira abaixo as opções:

Novos Caminhos

Você já ouviu falar no programa Novos Caminhos? Muita gente ainda não conhece a proposta, pois afinal, a sua instalação é um projeto totalmente novo gerenciado pelo Governo Bolsonaro.

Antes, os estudantes acessavam bolsas de estudo em cursos como o SENAC através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Entretanto, foram identificadas diversas falhas na atuação do programa, pois os profissionais da área não correspondiam às expectativas no mercado de trabalho.

Por isso, o Governo resolveu revitalizar a atuação do Pronatec, transformando-o no programa Novos Caminhos que está oferecendo bolsas de estudo em 2025.

O maior objetivo do programa estará sendo facilitar o acesso ao ensino de qualidade através da parceria com as instituições do Sistema S de ensino.

Sisutec

Enquanto o Pronatec estará chegando ao fim para dar lugar ao programa Novos Caminhos, vale mencionar que o Sisutec estará ativo para ser utilizado.

O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (SISUTEC) funciona como um processo seletivo, no qual os estudantes se candidatam para conseguir uma vaga em algumas das melhores escolas técnicas do país.

O sistema é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e disponibiliza vgas não somente para o ensino a nível técnico, como profissionalizantes e muitos outros.

Os estudantes devem aguardar o edital do processo ser lançado para poder se inscrever através da internet. Geralmente, esse período antecede o começo do semestre letivo.

No sistema, o estudante deverá aplicar para o curso escolhido e depois, é só ficar aguardando o resultado do processo seletivo para começar um curso reconhecido pelo MEC e com altos índices de empregabilidade.