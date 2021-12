O ENEM 2022 é um processo muito importante na educação brasileira. Para participar do ENEM 2022 os interessados devem ficar atentos quanto aos prazos para inscrição, eles são fundamentais.

Participe do Exame Nacional do Ensino Médio para que você possa ingressar nas universidades públicas ou privadas. Esse exame foi uma das melhores iniciativas do governo federal para a educação brasileira e ele tem mudado a vida de muitas pessoas em todas as partes do país.

A edição de 2022 vai ocorrer em breve e quem está interessado em participar não pode perder a oportunidade. Ficar por dentro das datas para inscrição é sempre o primeiro passo e o mais importante deles. Aproveite que a inscrição ainda não abriu e intensifique bem os seus estudos.

Para que você tenha um bom resultado nesse exame é importantíssimo se dedicar bastante aos estudos. Não se preocupe porque para te auxiliar nos resultados existem cursos específicos e que vão contribuir bastante para o seu aprendizado. Informe-se também sobre os Vestibulares 2022 que estarão abertos no seu estado!

INSCRIÇÕES ENEM 2022

No site do ENEM é onde as inscrições são realizadas. Não existe outro meio para essa finalidade. Para a edição de 2022, como já mencionado, ainda não abriu, mas em breve isso já deve ocorrer.

Faça sua inscrição ENEM 2022 através do site: http://www.enem.inep.gov.br/

Depois, efetue o pagamento da taxa, cujo valor é de R$63;

Quem preencher os requisitos, poderá pedir a isenção da taxa, esse processo ocorrerá durante o preenchimento da inscrição, e não depois.

RESULTADO ENEM 2022

O resultado ENEM 2022 é a parte mais aguardada por quem participou do Exame. Essa parte demora mais um pouco para ser publicada, pois reúne a nota da prova objetiva com a redação.

Quem fez o exame poderá consultar o resultado através do site, somente por esse meio é que será divulgado. Veja como funciona a consulta:

Site do ENEM: http://enem.inep.gov.br/participante/#/paginaInicialEnem

Na página do acompanhante você poderá consultar todos os detalhes sobre o ENEM, inclusive o resultado final;

Um dia após a aplicação das provas é possível consultar o gabarito preliminar, com base nele você consegue corrigir o caderno de provas para ter uma ideia do número de acertos, mas o resultado final demora um pouco mais para sair;

Não se preocupe por que dentro em breve teremos um cronograma contendo todas as datas das etapas desse exame, e ele estará disponível no site para ser consultado.

A prova ENEM 2022 ocorrerá em duas etapas, conforme as últimas edições ocorreram. A primeira é aplicada no sábado e a segunda no domingo, mas as datas ainda não foram definidas. Assim que tivermos maiores informações, atualizaremos para vocês.