Se você buscar por oportunidades de cursos Senai MG 2022, vai encontrar aqui todas as informações que precisa. Os cursos foram criados para formar profissionais capacitados, aptos a atuarem em diferentes setores da indústria em Minas Gerais e em todo país.Diante da crise que o Brasil enfrenta, muitas pessoas não sabem nem pode onde começar a procurar um bom emprego. Parece que de repente todas as oportunidades deram as costas.

Mas matricular-se em um dos cursos Senai MG é uma maneira de obter conhecimento e preparo para ingressar ou se realocar no mercado de trabalho. Por isso mesmo preparamos um conteúdo dedicado a explicar tudo o que você precisa saber sobre essa unidade do Senai.

SENAI MG 2022

Se você está na região de Minas Gerais, e busca por uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, conheça os cursos Senai MG Grátis.

A escola existe desde 1992 nesse estado, e desde que chegou ajudou milhares de jovens e adultos a se profissionalizarem. Com isso, essas pessoas conquistaram bons empregos, e passaram a participar ativamente da economia do país.

O Senai é integrado ao Sistema Indústria, e foi criado por 1942 pelo então presidente Getúlio Vargas. A ideia sempre foi levar ensino de alta qualidade para pessoas de todas as classes.

Por isso, você encontra cursos gratuitos Senai MG que são gratuitos, onde os candidatos disputam as vagas através de provas. Em todo o país, mais de 60 milhões de pessoas já foram beneficiadas pela formação do Senai cursos gratuitos 2022.

Hoje a escola oferece cursos gratuitos Senai 2022 em diferentes modalidades. Todas elas são voltadas à formação de jovens que estão em busca do primeiro emprego ou profissionais que buscam por recolocação. Veja quais são os tipos de cursos oferecidos:

Cursos técnicos;

Cursos técnicos; Aprendizagem industrial;

Aprendizagem industrial; Curso superior;

Curso superior; Iniciação e aperfeiçoamento profissional;

Iniciação e aperfeiçoamento profissional; Cursos à distância (EAD).

Cursos gratuitos Senai MG 2022



Como uma forma de dar acesso a todas as pessoas, o Senai oferece opções de cursos gratuitos, onde os alunos são contemplados com bolsas de 100%. Veja quais são os cursos Senai MG gratuitos:

Autocad;

Autocad; Eletricista de distribuição;

Eletricista de distribuição; Fabricação de bombons e Trufas;

Fabricação de bombons e Trufas; Instalador Hidráulico;

Instalador Hidráulico; Mecânico de Ar-condicionado;

Mecânico de Ar-condicionado; Mecânico de motor de combustão interna;

Mecânico de motor de combustão interna; Modelo de Negócio – Canva;

Modelo de Negócio – Canva; Operador de Computador;

Operador de Computador; Programa de Tecnologias Industriais para as Engenharias;

Programa de Tecnologias Industriais para as Engenharias; Administração de Rede Windows;

Administração de Rede Windows; Administrador Linux Avançado;

Administrador Linux Avançado; Administrador Linux Básico;

Administrador Linux Básico; Alinhador de direção e balanceador de rodas;

Alinhador de direção e balanceador de rodas; Aplicação de papel de parede;

Aplicação de papel de parede; Assistente de contabilidade;

Assistente de contabilidade; Assistente de Recursos Humanos;

Assistente de Recursos Humanos; Assistente administrativo.

Para concorrer a essas vagas, os candidatos devem acompanhar o cronograma de abertura das inscrições Senai 2022. Será então aplicada uma prova que definirá quem são os selecionados para as vagas.

Além desses, você encontra outros cursos na unidade do Senai MG. Essa é uma ótima oportunidade para quem está à procura de um emprego. Ter uma certificação de peso com certeza será um grande diferencial.

Inscrição Senai MG 2022 Cursos Gratuitos

Para ingressar em um dos cursos Senai MG gratuitos 2022, os candidatos precisam cumprir com pré-requisitos que são impostos pela escola. Alguns cursos também fazem exigências específicas. Confira:

Cursos de aprendizagem industrial: aceita pessoas entre 14 e 24 anos que possuam renda per capita igual ou menor que dois salários mínimos. Também é necessário ter concluído o Ensino Fundamental.

Cursos de aprendizagem industrial: aceita pessoas entre 14 e 24 anos que possuam renda per capita igual ou menor que dois salários mínimos. Também é necessário ter concluído o Ensino Fundamental. Para os demais: pessoas de 16 a 24 anos que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam cursando pelo menos o 2° ano.

Veja agora o passo a passo para se inscrever nos cursos Senai 2022:

Passo 1. Acesse o Portal Senai MG através do endereço: https://www.senaimg.com.br/aprendizagem/

Acesse o Portal Senai através do endereço: https://www.senaimg.com.br/aprendizagem/ Passo 2. Vá na parte de “ Senai inscrições abertas”, onde aparecerão os cursos com vagas disponíveis.

Vá na parte de “ Senai inscrições abertas”, onde aparecerão os cursos com vagas disponíveis. Passo 3. Você terá a sua frente uma lista com todos os cursos que estão com vagas abertas atualmente. Ao clicar em cada um você poderá ver quais são as informações adicionais como pré-requisitos, conteúdo e carga horária.

Você terá a sua frente uma lista com todos os cursos que estão com vagas abertas atualmente. Ao clicar em cada um você poderá ver quais são as informações adicionais como pré-requisitos, conteúdo e carga horária. Passo 4. Escolha o curso de seu interesse, e clique para se candidatar. Preencha os campos com os seus dados conforme solicitado. Depois disso é só aguardar as informações sobre o processo seletivo para cursos grátis Senai continuar.

Senai MG EAD

O SENAI MG oferece cursos na modalidade EAD e semipresencial, nas áreas Técnicas e de Qualificação Profissional, com encontro presencial uma vez por semana em várias áreas tecnológicas. Visando ampliar as chances do aluno na inserção ao mercado de trabalho, os cursos Senai MG são detalhadamente planejados para atender de forma objetiva as verdadeiras necessidades da indústria.

A Educação a Distância do Senai MG, funciona como uma modalidade de ensino assistida por tecnologias em que alunos e professores não precisam se preocupar em frequentar o mesmo ambiente para que sejam realizadas as aulas. A metodologia de EAD Senai é excelente por desenvolver o senso de autonomia do aluno, proporcionando, de forma única, um experimento de auto motivação, segurança e comodidade que são essenciais para a efetividade dos estudos.

Na modalidade de Ensino a Distância, o aluno tem autonomia para organizar, dentro do próprio tempo, o seu desenvolvimento e planejamento, com flexibilidade para estudar em qualquer lugar, no seu ritmo e qualquer hora do dia ou noite.

Os cursos EAD do SENAI MG são criteriosamente elaborados para serem operados em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (o AVA), com materiais totalmente online e conteúdos didáticos que ajudam os alunos a realizarem suas atividades virtuais e também presenciais, além de contarem com apoio dos melhores tutores e monitores, e terem direito a receber o certificado igual ao dos cursos presenciais.

Algumas informações são necessárias para quem está interessado em realizar um dos cursos técnicos a distância:

A carga horária de cada curso varia em torno de 820 horas até 1360 horas;

A carga horária de cada curso varia em torno de 820 horas até 1360 horas; É necessário que candidato tenha no mínimo 16 anos, além de ter concluído ou estar matriculado no 2° ano do ensino médio;

É necessário que candidato tenha no mínimo 16 anos, além de ter concluído ou estar matriculado no 2° ano do ensino médio; É preciso ser aprovado no Processo Seletivo Online que é divulgado online por meio de Edital.

Para os cursos de qualificação profissional a distância os requisitos são:

O candidato precisar ter acima de 16 anos;

O candidato precisar ter acima de 16 anos; A carga horária mínima de um curso é em torno de 160 horas, podendo chegar a 500 horas;

A carga horária mínima de um curso é em torno de 160 horas, podendo chegar a 500 horas; O interessado precisa atender aos requisitos de escolaridade.

Os cursos do Senai MG já mudaram a realidade de muitos jovens e adultos essa pode ser sua grande oportunidade de construir um novo futuro. Se você conseguiu garantir seu curso Senai, não perca tempo para concluir. Uma dica que costumamos falar é separar diariamente um tempo para acessar o portal do aluno Senai para estudar e não perder o foco. Esperamos que esse conteúdo tenha lhe ajudado! Boa sorte!